Başkan Erdoğan'dan Körfez ve Katar açıklaması:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında basın mensuplarını sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Körfez'de yaşanan son dakika gelişmelerine yönelik "Körfez için hayırlı olmuştur. Körfez için çok çok hayırlı olmuştur. Bizim de Körfez iş birliği içinde bizim de konumumuz var. Bunun yeniden yerini alması da Körfez iş birliğini güçlü hale getirecektir." ifadelerini kullandı.