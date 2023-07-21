21 Temmuz 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan Körfez turu sonrası önemli mesajlar: Cumhuriyet tarihinin en büyük sözleşmesine imza atıldı
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, 3 günlük Körfez turu ve ardından yaptığı KKTC ziyareti sonrası uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi ile ilgili olarak "Bölgesel ve küresel güç olmanın adımlarını atmaya devam edeceğiz." dedi. Yeni dönemde Yunanistan ve Mısır'la olan ilişkilere de değinen Başkan Erdoğan, "Adaların silahlandırılması meselesini Miçotakis ile konuştuk. Mısır ile ilişkilerin geliştirilmesi ekonomi potansiyelimizi etkileyecek." ifadelerini kullandı. Körfez ziyareti kapsamında imzalanan anlaşmalarla ilgili de konuşan Erdoğan, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza atıldı." dedi. Suriyeli sığınmacıların geri dönüş süreciyle ilgili de değerlendirme yapan Başkan, "Dönüş yapan sığınmacı rakamında 1 milyonu yakalamış olabiliriz." açıklamasını yaptı.