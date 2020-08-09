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Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de flaş açıklamalar

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Giriş: 09.08.2020 20:43
Güncelleme:09.08.2020 20:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi ve Poliklinik binasının açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Koronavirüs sürecinde en kritik evrenin başarıyla atlatıldığını belirten Başkan Erdoğan, bugüne kadar 150 ülke ve 6 uluslararası kuruluşun sağlık malzemesi desteği talebinin Türkiye tarafından karşılandığının altını çizdi. Muhalefete de mesaj veren Başkan Erdoğan, sürekli eleştirilen 'gereksiz' denilen sağlık yatırımlarının kıymetinin salgın döneminde çok iyi anlaşıldığını belirtti.
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