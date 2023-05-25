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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TRT'deki yalanına sert tepki: İspatlamazsan namertsin Bay Kemal!

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Giriş: 25.05.2023 19:53
Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye Buluşması isimli toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Terör örgütleriyle görüşülüyor" iddiasına çok sert tepki göstererek "İspatlayamazsan namertsin" dedi. Kılıçdaroğlu'nun DEVA, Gelecek ve Saadet Partisine verdiği vekilleri eleştiren Erdoğan "Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu sadece yüzde 1 için 40 vekil verdi" dedi. Diğer yandan HDPKK'dan gelecek oylar nedeniyle ittifak nedeniyle teröristlerin siyasi uzantısıyla ittifak yapan Bay Kemal'e yüklenen Başkan Erdoğan "Selo'yu çıkarmak isteyenlere milletim hesap sorar" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... .
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