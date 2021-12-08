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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İlla edep illa edep!

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.12.2021 19:25
Güncelleme:08.12.2021 19:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mecliste yaptığı el hareketinine karşın, ‘’Bütçe görüşmelerinde Meclis bir edepsizlik örneğiyle sarsılmıştır. Bu Meclis’in ikinci büyük partisinin genel başkanı tarafından sergilenmiştir. TBBM Genel Kurulu’nun partisinin genel merkezi veya kafaları dumanlı dostlarıyla atıp tuttuğu bir ortam sandığı anlaşılan bu kişiye Yunus’un dili ile cevap vermek istiyorum: Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep,dediler ilim geride, illa edep illa edep.’’ dedi.
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