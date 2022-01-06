06 Ocak 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü. Başkan Erdoğan görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve dayanışma içinde olduklarını söyledi.