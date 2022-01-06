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Başkan Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi

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Giriş: 06.01.2022 18:16
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü. Başkan Erdoğan görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve dayanışma içinde olduklarını söyledi.
Başkan Erdoğan’dan Kazakistan diplomasisi
Başkan Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi
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