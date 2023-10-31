31 Ekim 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan Katil İsrail'e çok sert tepki: Hukuk önünde hesap vermeli
Kabine toplantısı 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir kez daha toplandı. Saat 16.00 sıralarında başlayan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 85 milyonun tamamına çağrı yaparak, "Türkiye Yüzyılı'nın inşasına destek olmaya davet ediyoruz." dedi. İsrail'in Gazze'deki katliamlarına yine sert ifadelerle tepki gösteren Erdoğan, bölgede işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail'in yargılanması için gerekli görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Başkan Erdoğan, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2023-24 dönemi kredi ve burs ücretlerini de açıkladı. Erdoğan ayrıca KOBİ'lere 750 bin TL'ye kadar faizsiz kredi müjdesi verdi.