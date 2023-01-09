09 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar! Otoyol ve köprü ücretlerinde 2023 müjdesi...

Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar! Otoyol ve köprü ücretlerinde 2023 müjdesi...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.01.2023 20:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan EYT konusunun önümüzdeki günlerde TBMM'ye gideceğini söylerken, otoyol fiyatlarına ilişkin bir de müjde verdi. Başkan Erdoğan "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca eşi vefat eden kadınlar ve ihtiyaç sahibi olan kesim için yeni bir sosyal konut projesi başlatacaklarını duyurdu. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Bakan Varank’tan Tele 1’e sert tepki
Bakan Varank'tan Tele 1'e sert tepki
Özel HDP’li Mızraklı’ya arka çıktı: İçim yanıyor
Özel HDP'li Mızraklı'ya arka çıktı: İçim yanıyor
HDP’den ’Akşener’i desteklemeyiz’ açıklaması
HDP'den 'Akşener'i desteklemeyiz' açıklaması
Kabine toplandı
Kabine toplandı
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon
Yeni hat bu ay açılıyor!
Yeni hat bu ay açılıyor!
A Haber fırtına öbüslerinin üretildiği fabrikada!
A Haber fırtına öbüslerinin üretildiği fabrikada!
Flaş et fiyatları açıklaması!
Flaş et fiyatları açıklaması!
2023 seçimleri için tarih verdi
2023 seçimleri için tarih verdi
Fırtına obüsleri teslimat töreni!
Fırtına obüsleri teslimat töreni!
Alzheimer tarihe mi karışıyor?
Alzheimer tarihe mi karışıyor?
Daha Fazla Video Göster