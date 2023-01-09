09 Ocak 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar! Otoyol ve köprü ücretlerinde 2023 müjdesi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan EYT konusunun önümüzdeki günlerde TBMM'ye gideceğini söylerken, otoyol fiyatlarına ilişkin bir de müjde verdi. Başkan Erdoğan "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca eşi vefat eden kadınlar ve ihtiyaç sahibi olan kesim için yeni bir sosyal konut projesi başlatacaklarını duyurdu. İşte detaylar...