Başkan Erdoğan'dan İsveç'ten uçakla getirilen Emrullah Gülüşken'in kızına telefon
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26.04.2020
Başkan Erdoğan, İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen kalp hastası Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile görüştü. Emrullah Gülüşken Türkiye tarafından özel ambulans uçakla yurda getirilmişti.
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