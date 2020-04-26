Başkan Erdoğan'dan İsveç'ten uçakla getirilen Emrullah Gülüşken'in kızına telefon

Başkan Erdoğan, İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen kalp hastası Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile görüştü. Emrullah Gülüşken Türkiye tarafından özel ambulans uçakla yurda getirilmişti.