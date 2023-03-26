Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da düzenlenen iftar programında flaş açıklamalar

Başkan Erdoğan, İstanbul'da GSB yurtlarında misafir edilen depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında hitap etti. "Milletimizin yanımızda yer alacağına yürekten inanıyorum" diyen Başkan Erdoğan, "Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır." ifadelerine yer verdi.