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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da düzenlenen iftar programında flaş açıklamalar

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Giriş: 26.03.2023 20:25
Başkan Erdoğan, İstanbul'da GSB yurtlarında misafir edilen depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında hitap etti. "Milletimizin yanımızda yer alacağına yürekten inanıyorum" diyen Başkan Erdoğan, "Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır." ifadelerine yer verdi.
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