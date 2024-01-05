05 Ocak 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan İstanbul mesajı! 6 bin 992 polisin göreve başlaması ve bin 573 yeni aracın hizmete alım töreni
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "6992 Polisimizin Göreve Başlaması ile 1573 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni" etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Türkiye'nin terör sınamalarının üstesinden geldiğini ifade ederken "Biz çok büyük tehditlere maruz kalan bir milletiz." ifadelerini kullandı. Diğer yandan Başkan Erdoğan yerel seçimlere ilişkin İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracaklarını söylerken "Kentsel dönüşümü tüm hızıyla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...