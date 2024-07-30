Başkan Erdoğan'dan İsrailli Bakan Katz'a sert sözler: Klavye soytarısının hadsiz mesajları bizi korkutamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan AK Parti'de bayrak değişimlerinin gerçekleştiğine vurgu yaparken fitne kazanına odun taşıyanların oyununa gelmeyeceklerini vurguladı. Erdoğan ayrıca CHP'den yerli ve milli duruş beklediklerini belirtirken "Masal deyip birilerine göz kırpıyorlar, bu gaflettir" ifadelerini kullandı. İsrailli Bakan Katz'ın kendisini tehdit eden sözlerine de yanıt veren Başkan Erdoğan, "Klavye soytarısının hadsiz mesajları bizi korkutamaz" dedi. Erdoğan, konuşmasında başıboş köpek yasasına da konuşmasında değinerek "Muhalefetin tüm yalan ve çarpıtmalarına rağmen Mecls çocuklarımızın feryatlarına kayıtsız kalmadı." ifadeleri ile yasaya destek çıktı.