30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Başkan Erdoğan'dan İsrailli Bakan Katz'a sert sözler: Klavye soytarısının hadsiz mesajları bizi korkutamaz

Başkan Erdoğan'dan İsrailli Bakan Katz'a sert sözler: Klavye soytarısının hadsiz mesajları bizi korkutamaz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2024 17:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan AK Parti'de bayrak değişimlerinin gerçekleştiğine vurgu yaparken fitne kazanına odun taşıyanların oyununa gelmeyeceklerini vurguladı. Erdoğan ayrıca CHP'den yerli ve milli duruş beklediklerini belirtirken "Masal deyip birilerine göz kırpıyorlar, bu gaflettir" ifadelerini kullandı. İsrailli Bakan Katz'ın kendisini tehdit eden sözlerine de yanıt veren Başkan Erdoğan, "Klavye soytarısının hadsiz mesajları bizi korkutamaz" dedi. Erdoğan, konuşmasında başıboş köpek yasasına da konuşmasında değinerek "Muhalefetin tüm yalan ve çarpıtmalarına rağmen Mecls çocuklarımızın feryatlarına kayıtsız kalmadı." ifadeleri ile yasaya destek çıktı.
Erdoğan’dan Paris’teki LGBT propagandasına tarihi ayar
Erdoğan'dan Paris'teki LGBT propagandasına tarihi ayar
Başkan Erdoğan’dan İsrailli Bakan Katz’a sert sözler
Başkan Erdoğan'dan İsrailli Bakan Katz'a sert sözler
23. yaşa özel slogan Adı: AK Parti
23. yaşa özel slogan “Adı: AK Parti”
9. Yargı Paketi yeni dönemde Meclis’te
9. Yargı Paketi yeni dönemde Meclis’te
Belediyelerin hangi sorumlulukları olacak?
Belediyelerin hangi sorumlulukları olacak?
15 Temmuz’a tiyatro diyen eksik akıllıdır
"15 Temmuz’a tiyatro diyen eksik akıllıdır"
Küresel ısınma dünyayı felakete sürüklüyor!
Küresel ısınma dünyayı felakete sürüklüyor!
Türkiye-Ermenistan arasında normalleşme süreci
Türkiye-Ermenistan arasında normalleşme süreci
Fransa’daki Olimpiyat açılış törenine tepki!
Fransa’daki Olimpiyat açılış törenine tepki!
Endonezya Cumhurbaşkanı Ankara’da
Endonezya Cumhurbaşkanı Ankara'da
Olup biten Türkiye’nin uzağında değil!
Olup biten Türkiye’nin uzağında değil!
Adolf Hitler özentisi Netanyahu
Adolf Hitler özentisi Netanyahu
Daha Fazla Video Göster