Başkan Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na video mesaj!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında, “İsrail Gazzelileri katlediyor. Filistinli mazlumların sesi gazetecileri selamlıyorum. İsrail gazetecileri de hedef alıyor. İsrail savaş suçlarını örtmek için her yolu kullanıyor. Batı medyası İsrail'in propagandasının işlemesine katlı sunuyor. Yalanın hakikati perdelemesinin önüne geçmeliyiz.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN