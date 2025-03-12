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Başkan Erdoğan’dan İmralı heyeti açıklaması! A Haber’de değerlendirdiler

Başkan Erdoğan’dan İmralı heyeti açıklaması! A Haber’de değerlendirdiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.03.2025 13:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'de yeni bir kaos planı hazırlandığını vurgularken, millete pusu kurulduğunun altını çizdi. Öte yandan Erdoğan Suriye'deki olaylara da değinerek bölgede mezhep temelli bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini belirtti. Başkan Erdoğan grup toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ise 'İmralı heyeti randevu isterse veririm' dedi. SETA Genel Koordinatörü Doç. Dr. Nebi Miş ve Gazeteci Melik Yiğitel, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Başkan Erdoğan’dan İmralı heyeti açıklaması! A Haber’de değerlendirdiler
A Haber’de değerlendirdiler
A Haber’de değerlendirdiler
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