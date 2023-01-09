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Başkan Erdoğan'dan “İklime Dayanaklı Pakistan” konferansına video mesaj: İnsanlığın ortak meselesidir

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Giriş: 09.01.2023 11:29
Güncelleme:09.01.2023 11:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler ve Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "İklime Dayanıklı Pakistan" konulu uluslararası konferansa video mesaj gönderdi.
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İnsanlığın ortak meselesidir
"İnsanlığın ortak meselesidir"
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