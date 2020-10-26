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Başkan Erdoğan'dan gülümseten açıklama: Kapalı Maraş'ta piknik yapabiliriz

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Giriş: 26.10.2020 19:11
Güncelleme:26.10.2020 19:26
Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, "15 Kasım Kuzey Kıbrıs'ta bir ziyaretimiz olacak. Bu ziyaretle beraber hem o gün o törenlere katılalım, aynı zamanda bu acil durum hastanesinin açılışını yapalım. Bu açılışla beraber iade-i ziyaretimizi yerine getirmiş olalım. Hepsini bir arada gerçekleştirmiş olalım. Bu vesiyle bir şeyi daha gündeme getirmekte fayda var. Sayın Çavuşoğlu Kapalı Maraş'ta bir piknik yapabiliriz. Mani bir şey var mı sayın Cumhurbaşkanım? Kapılar açıldı, orada yolları bu noktada da açmış olalım ki Kıbrıs'taki kardeşlerimiz de bundan sonraki sürece yönelik atılacak adımları bizzat görmüş olsunlar." dedi.
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