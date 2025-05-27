Başkan Erdoğan’dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar: Darbe anayasasından mutlaka kurtulacağız

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 27 Mayıs darbesine değinen Erdoğan, bu sürecin taşlarını CHP'nin döşediğini belirterek, darbenin milletin iradesine 'haddinizi bilin' mesajı verdiğini söyledi. 1982 Anayasası'ndan Türkiye'nin mutlaka kurtulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, 'Bu anayasa hala darbe izleri taşıyor' dedi. CHP’li belediyelerin SGK borçlarını ödememesini eleştiren Erdoğan, 'Sorunlara neşter vurma zamanı geldi. Milletin parası, kimsenin PR aracı ya da arpalığı değildir' ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türkiye’yi yabancı ülke liderlerine şikayet ettiğini söyleyen Erdoğan, 'Taklacı güvercin gibi davranıyor. Bir an önce titreyip kendine gelmeli' şeklinde konuştu.

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