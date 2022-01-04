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Başkan Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar

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Giriş: 04.01.2022 15:28
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Hazineye ait tarım arazilerini kullanan 55 bin çiftçimizin yıllık kira artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz. İşimiz çok vaktimiz sınırlı olabilir. Her ne olursa olsun önceliğimizi vatandaişlarımızın gönlünü kazanmaya vereceğiz. Hep birlikte çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz. 2022 senesi iktidara gelişimizin üzerinden 20 yılı geride bırakacağımız bir dönüm noktasıdır.” dedi. Öte yandan Kur'an kurslarıyla ilgili skandal açıklamalarda bulunan CHP'li Özgür Özel'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Asıl çağ dışı olan, Orta Çağ karanlığında tepinen sensin." diye konuştu.
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