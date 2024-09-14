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Başkan Erdoğan’dan gazetecilere kandil simidi ikramı

Başkan Erdoğan’dan gazetecilere kandil simidi ikramı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.09.2024 16:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile gerçekleştirdiği toplantının ardından Mevlid Kandili nedeniyle basın mensuplarına kandil simidi dağıttı.
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