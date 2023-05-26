Başkan Erdoğan'dan Esenler'de önemli açıklamalar: Koalisyon pazartesi günü savaş alanına dönecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de düzenlenen dev mitingde vatandaşlara hitap etti. Tarihi buluşmada resmi rakamı açıklayan Başkan Erdoğan, "Alanda resmi rakam 90 bin, yollarda 50 bin. Pazar günü Esenler sandıkları patlatarak sesini duyuracak." dedi. 14 Mayıs'ta büyük hezimet yaşayan 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'na yüklenen Başkan Erdoğan, "Yüzde 87'nin üzerinde bir katılımla dünyaya demokrasi dersi verdik. İlk turda rakiplerimize hatrı sayılır bir fark attık. Parlamentoya sırtını dayamadıktan sonra Bay Bay Kemal'in yapabileceği bir şey var mı? Çoğunluk bizde. Sen nasıl kanun çıkaracaksın." ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin Cumhur İttifakı'ndan yana irade kullandığını bildiren Başkan Erdoğan, "Milletimiz 323 milletvekilini Cumhur İttifakı'na vererek aslında hangi irade tarafından yönetilmek istediğini beyan etti. Milletimiz, ‘İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün’ dedi, tercihini bizden yana zaten kullandı." şeklinde konuştu. Diğer yandan koalisyonda yaşanacaklara işaret eden Erdoğan, “İktidara gelmek için her türlü rezilliği sahnelediler. Bölücü örgütün uzantısından tutun da FETÖ'cülere kadar kapalı kapılar ardında pazarlık yaptılar. Toplam oyları yüzde 1'i zor bulan 3-4 tane partiye 40 vekillik verdiler. Pazartesi günü ortalık savaş alanına dönecek.” cümlesini kurdu. Ayrıca İBB Başkanı İmamoğlu’na eleştiri yönelten Başkan Erdoğan, “Dün de pazarcıyla kavga ediyor. Her şeyi bitirdin pazarcıyla kavgaya mı geldi sıra? Ondan sonra tutup zabıtayla karakola götürüyor. Ne oldu? Onlar da bıraktı. Böyle idarecilik, belediye başkanlığı olmaz.” dedi.