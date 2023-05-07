07 Mayıs 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan Emekliye, Memura, İşçiye müjde!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Eskiden 66 lira olan emekli aylığını 7500 liraya yükselttik. Gelişmelere göre asgari ücreti tekrardan gözden geçireceğiz. Memurların maaşına temmuzda refah artışı yapacağız. Salı günü işçilerimizle ilgili kararı açıklayacağız. TOKİ ile birlikte konut fiyatlarındaki şişkinlik düşecek. Kiraları makul bir düzeye çekeceğiz.'' dedi.