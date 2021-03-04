Başkan Erdoğan'dan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi’nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni seferlerinin yeninden başlaması için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye olarak salgın dönemindeki zorlu süreçte elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığın hizmetine sunduk. Bu küresel felakete karşı mücadeleyi ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası iş birliği ile kazanabiliriz. Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin, şeffaf, orantılı ve geçici niteliği, şüphesiz ortak ticaretimiz açısından isabetlidir.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni seferlerinin yeniden başlaması için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. 17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır. İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması bölgemizin istikrarına katkı sağlayacaktır.

Çin'in Kuşak ve Yol Girişimini önemli bulduğumuzu, 'kazan kazan' temelinde bu girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. 2025 Vizyon Belgesi'nde öngörülen projelerin finansmanında kullanılmak üzere Vizyon Fonu'nun kurulmasını destekliyoruz. Bundan sonra önceliğimiz Karabağ'da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin tahribatını birlikte gidermektir.

100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için hep birlikte yoğun mesai sarf etmek üzereyiz.

EKOTA'nın yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır. Üye devletlerin artan ihtiyaçlarını karşılama noktasında Ekobank'ın kurumsal ve mali kapasitesinin artırılmasını gerekli görüyorum. Ekobank üyesi olmayan ülkelere çağrımı yeniliyorum.

Türkiye'nin öncülüğünde Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Hazar geçişli Doğu- Batı Orta koridor girişimimiz Doğu ile Batı arasında etkileşimi artıracak. İstanbul, Tahran, İslamabad yük trenlerinin yeniden başlaması için son aşamaya gelindi.

Tüm dünyada salgının en fazla hissedildiği sektörlerden biri turizm ve seyahat oldu. Salgının etkilerini en aza indirmek için Dünya Turizm Örgütü'nün açıkladığı ilkelere uyumlu olarak bir dizi tedbiri yürürlüğe koyduk. 2021'de turizmde kayıpların telafi edildiği bir yıl olması için hazırlıklara başladık.

Ortak hedefler için Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 vizyon belgesinin uygulanması çok mühim. Bu belgede öngörülen proje ve programın finansmanında kullanılmak üzere vizyon fonunun kurulmasını destekliyoruz. Teşkilatımızı sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmek hem de salgından kaynaklanan yeni imtihan ve imkanlara karşı daha çok sahiplenmeliyiz.



AZERBAYCAN YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI AÇMIŞTIR

Teşkilatı güçlü bir bütçe olmadan etkin kılmamızın ne yazık ki mümkün olmadığını akılda bulundurmalıyız. Kardeşimiz Azerbaycan Ermeni işgali altındaki topraklarını destansı bir zaferle azat kılmış bölgede yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. Bundan sonra Karabağ'da güvenlik ve tesisine yardımcı olmak 30 yılın bıraktığı tahribatı birlikte gidermek.