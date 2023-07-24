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Başkan Erdoğan'dan ekonomide vatandaşlara çağrı: Verim ve tasarruf ekonomisinden yana olalım

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Giriş: 24.07.2023 21:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Körfez turu, ekonomide planlanan adımlar, toplu sözleşme takvimi gibi önemli konuların ele alındığı toplantı sonrasında Başkan Erdoğan alınan kararları açıkladı. Başkan Erdoğan yerel seçimlere ilişkin mesaj verirken "14 Mayıs zaferini yerel seçimle tahkim edeceğiz" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Türkiye'nin hiçbir ülke ile çözülemeyecek sorununun olmadığının altını çizen Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin "Gerekli ikazları yaptık" ifadelerini kullandı. Diğer yandan FETÖ ile mücadeleye de değinen Erdoğan "Son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu terör örgütüyle, uzantılarıyla ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Ekonomi alanına da değinen Başkan Erdoğan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzattıklarını duyururken memur ve emeklilere de mesaj verdi. İşte detaylar...
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