30 Ocak 2022, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun bir diplomasi sürdürüyor. Erdoğan, önce Ukrayna'ya ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gidecek. Ardından Rusya Devlet Başkanı ve İsrail Cumhurbaşkanı da Türkiye'ye gelecek. Detaylar A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.