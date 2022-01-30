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Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

A Haber
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Giriş: 30.01.2022 10:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun bir diplomasi sürdürüyor. Erdoğan, önce Ukrayna'ya ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gidecek. Ardından Rusya Devlet Başkanı ve İsrail Cumhurbaşkanı da Türkiye'ye gelecek. Detaylar A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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