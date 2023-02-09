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Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesi Kilis’te duyurdu: Hiçbir vatandaşımız konutsuz kalmayacak

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Giriş: 09.02.2023 19:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kilis’te açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 546 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 bin 132 kişinin yaralandığını bildirdi. Başkan Erdoğan, "10 vilayetimizde, hiç endişe olmasın, süratle vatandaşlarımız konutlarına sahip olacaklar, hiçbir vatandaşımız barınaksız, konutsuz kalmayacak." dedi.
Hiçbir vatandaşımız konutsuz kalmayacak
"Hiçbir vatandaşımız konutsuz kalmayacak"
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