Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesi Kilis’te duyurdu: Hiçbir vatandaşımız konutsuz kalmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kilis’te açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 546 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 bin 132 kişinin yaralandığını bildirdi. Başkan Erdoğan, "10 vilayetimizde, hiç endişe olmasın, süratle vatandaşlarımız konutlarına sahip olacaklar, hiçbir vatandaşımız barınaksız, konutsuz kalmayacak." dedi.