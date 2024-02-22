22 Şubat 2024, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan Denizli'den muhalefete ağır gönderme: Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 31 Mart yerel seçimler kapsamında, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada muhalefetin içler acısı haline göndermede bulunarak "9 ay önce ülkeyi beraber ülkeyi yöneteceklerdi, bugün birbirlerinin kuyularını kazıyor, içişlerine müdahale ediyorlar. Cumhurbaşkanı adayı ve yardımcıları için yaptığımız eleştirilerin daha fazlasını şimdi kendileri söylüyorlar." ifadelerini kullandı.