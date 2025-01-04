04 Ocak 2025, Cumartesi
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı vurgusu: Bu ülkenin geleceğidir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Yaşar Doğu spor salonunda AK Parti 8. olağan il kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada 'Aramızdaki uyumu bozmaya yeltenenlere kulak asmayacağız. Muhalefetin iftiralarına asla aldırmayacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu ülkenin geleceğiz. Daha nice seneler boyunca inşallah Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz.' dedi.