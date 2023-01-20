20 Ocak 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar! Seçimler 14 Mayıs’ta mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Kuralıkla ile mücadele hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Anlık adımlarla olmaz, belediyeler önlem almalı." dedi. The Ekonomist'in skandal kapağına sert tepki gösteren Erdoğan "Türkiye’nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez." ifadelerini kullandı. Seçimlerle ilgili sorulan soruya "Cumhurbaşkanı eğer 10 Mart’ta ilan ederse takvim başlar." yanıtını verdi.