09 Ekim 2021, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programında kritik mesajlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programında konuştu. Başkan Erdoğan yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceğine yönelik "Amacımız her şartı zorlayarak yüz yüze eğitime devam etmektir." ifadelerini kullanırken yurt meselesine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Öğrencilikle alakası olmayan kişiler parklarda poz vererek devletimizin bu alandaki yatırımları gölgelemeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.