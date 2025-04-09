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Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki: İstanbul’da Escobar düzeni kuran onlar...

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.04.2025 18:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasının ardından alevlenen sokak eylemlerine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Oyunu yazan onlar, çalıp çırpan onlar, İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar. Şikayeti yapan onlar. Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışanlar da onlar..." dedi. Erdoğan, "Gençleri öne sürüp belediye binalarına saklanan sizsiniz" diyerek CHP yönetimine ateş püskürdü, "Gençleri polisle çatıştıran sizlersiniz. Gençlerin hayatını karartan yine sizlersiniz. Tarih boyunca bunu hep yaptınız." diye konuştu.
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