Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir İl Kongresi'nde Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Berat Bey bu mücadelenin en ön safında" ifadelerini kullanarak "Ülkemizin kazanımlarının altında Berat Bey'in imzası var" dedi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir İl Kongresi'nde Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Berat Bey bu mücadelenin en ön safında" ifadelerini kullanarak "Ülkemizin kazanımlarının altında Berat Bey'in imzası var" dedi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.