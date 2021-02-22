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Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi! A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar: Mesele Berat Albayrak'ın temsil ettiği milli duruştur

A Haber
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Giriş: 22.02.2021 15:56
Güncelleme:22.02.2021 16:08
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir İl Kongresi'nde Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Berat Bey bu mücadelenin en ön safında" ifadelerini kullanarak "Ülkemizin kazanımlarının altında Berat Bey'in imzası var" dedi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir İl Kongresi'nde Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Berat Bey bu mücadelenin en ön safında" ifadelerini kullanarak "Ülkemizin kazanımlarının altında Berat Bey'in imzası var" dedi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğandan CHPye Berat Albayrak tepkisi! A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar: Mesele Berat Albayrakın temsil ettiği milli duruştur BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CHP'YE BERAT ALBAYRAK TEPKİSİ! A HABER CANLI YAYININDA FLAŞ AÇIKLAMALAR: MESELE BERAT ALBAYRAK'IN TEMSİL ETTİĞİ MİLLİ DURUŞTUR
Son dakika: Başkan Erdoğandan AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AK PARTİ İZMİR 7. OLAĞAN İL KONGRESİ'NDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan CHP’ye tepki: Ülkemizin kazanımları altında Berat Albayrak’ın imzası var, başarılı olduğu için çıldırıyorlar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CHP'YE TEPKİ: ÜLKEMİZİN KAZANIMLARI ALTINDA BERAT ALBAYRAK'IN İMZASI VAR, BAŞARILI OLDUĞU İÇİN ÇILDIRIYORLAR
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