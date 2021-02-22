Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor. Buradan Hakkari ve Nevşehir il kongrelerine canlı bağlantı kuracak.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Maşallah bu ne güzellik! İzmir İnşallah bir diriliş muştusunu bize veriyor. 2021 ile ilgili bir başka müjdeyi bugün aldığımızı görüyorum.

Kongrelerimizde görev üstlenecek kardeşlerimi tebrik ediyor kendilerine ve yönetimlerine başarılar diliyorum.

Bugünkü kongrelerimizin Anadolu'nun en batısındaki İzmir'de ortasında Nevşehir'den en doğusundaki Hakkari'ye uzanan bir hatta Türkiye'yi kucaklayarak gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin bu büyük zenginliğini hazmedemeyenler milletimizi parçalamak için her dönemde bizimle uğraşmıştır. Aynı kirli zihniyet bugünde birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize saldırmayı sürdürüyor.

Bu saldırı kimi zaman orduları doğrudan topraklarımızı işgal girişimi olarak teşkil etmiştir. İzmir'in işgali ile başlayan anadolu'da bizi esir alma hatta mümkün olursa esir alma hevesi hüsranla son bulmuştur. İstiklal harbinde Sevr'i paçavraya çeviren milletimiz Anadolu'daki varlığını perçinlemiştir.



Orduları ile bunu başaramayacaklarını anlayanlar yeni araçlar devreye sokmuştur. Terör işte bunun en önemli aracıdır.

PKK terör örgütünün ahlaksız ve vicdansız yüzünü en iyi onlar bilir. Dünyanın hiçbir yerinde terörü ve terör örgütünün uzantılarını destekleyen bir zihniyet göremezsiniz. Ancak ülkemizde böyle kirli bir zihniyet hep görmüşsünüzdür.



EY KILIÇDAROĞLU… DİYARBAKIR ANNELERİNİN SEMTİNE HİÇ UĞRADIN MI?

Ey CHP… Ey Kılıçdaroğlu… Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı? Diyarbakır'daki o anneleri hiç ziyaret ettin mi orada neler oluyor haberin var mı? Onurlu bir duruş göstererek terör örgütünü lanetlemek yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin her masumun katlinde vebali bulunuyor. Senin de vebalin var. Biz kendi devletinin arkasında dağ gibi duranlarla birlikte yol yürüyoruz.

Sizler elinde silahla dolaşan bir gençlik değil bilgisayarı ile dolaşan bir gençliksiniz. Sizler kitapların arasında geleceği hazırlayan bir gençliksiniz. Tebrik ediyorum. Alkışlıyorum.



CHP'YE "BERAT ALBAYRAK" TEPKİSİ: BENİ VE AİLEMİ HEDEF ALIYORLAR

Son zamanlarda CHP ve şürekâsının Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. Ülkenin ve milletin hayrına en küçük bir sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerin hezeyanlarınla uğraşmayı zul atletdiğimiz için önce bu kampanyayı görmezden geldik. Ancak bu iş artık siyaset boyutunu aşıp bir insan olarak sahip olduğumuz temel haklara ve özgürlüklere özellikle de ailemize saldırı boyutuna da gelince ağızlarının payını vermeye üzerimize vacip oldu.



CHP'NİN BAŞINDAKİNİ ADAM ZANNETTİM GİTSİNLER ANLATSIN DEDİM

İzmir'in en büyük talihsizliği CHP'nin başındaki zatın bu şehrin milletvekili sıfatıyla Meclis'te yer almasıdır. Onun için de kendisine cevabı bu şehirden vermeyi daha doğru olacağına inanıyorum. Böylece İzmirli kardeşlerimiz bu zatın gerçek yüzünü doğrudan görme imkanına kavuşacaktır.



Bu zat bugüne kadar yüzüne vurduğumuz onca yalanına rağmen sürekli aynı şeyleri sürdürerek asıl niyetini ortaya koymuştur. Önüne hangi hakikatlr konursa konsun kendisine önceden ezberletilen belkide dayatılan çerçeveye sadık kalarak sürekli aynı şeyleri tekrarlayıp duruyor.



Öyle ki geçen hafta iki bakanım kendisine gittiler 'Başkanım ne dersiniz dediler. İsabetli olur dediler' Ve İçişleri ve Milli Savunma Bakanımı hem İYİ Parti hem de CHP Genel Başkanı'na gönderdim. Gitsinler kendilerini bilgilendirsinler istedim.



Gençler tabi bakanlarım bunu bana söyleyince tabi ben de bu CHP'nin başındakini adam zannettim gitsinler anlatsın dedim. Haberimiz yok diyorlar ya bizzat gitsinler anlatsınlar istedim. Hangi soruyu sorarlarsa sorsunlar cevaplayın dedim. Bu yapıldığı halde daha sonra Meclis'te sınır aşan bir yapı ile bu iki arkadaşıma edep dışı her şeyi yaptılar.



BAŞARILI OLDUĞU İÇİN KUDURUP ÇILDIRIYORLAR

Kemal Kılıçdaroğlu orada bir proje olarak bulunmaktadır. Yanındakiler de o projenin diğer başlıklarıdır. Berat bey herhangi bir siyasetçi olarak görev yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif olabilirdi.



4 tane sondaj gemisi ve şimdi bir tane daha geliyor. Bunun adı finansı yönetmektir. Bunu başardığı için kuduruyorlar bunu başardığı için çıldırıyorlar. Bu gemileri kiralamaya kalksanız… Şimdi bizim 5 gemimiz var 6'ncısı da geliyor.

Türkiye ekonomisini daha da güçlü kılmak için pek çok alanda tarihinde öneme sahip uygulamaları da Berat Bey'in bakanlığı döneminde hayata geçirdik. Bunlar arasında çok önemli gördüklerimden biri de katılım şirketlerinde yeni modellerin geliştirilmesi ve katılım şirketlerinde faizsiz finans modellerinin çeşitlendirilmesidir.



Bu CHP… bunlar faizcidir, bunlar IMF'cidir. Kapalı kapılar ardından IMF yetkilileri ile pazarlık yapan bunlardır.