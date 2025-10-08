08 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözler: Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor
Başkan Erdoğan’dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözler: Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor

Başkan Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözler: Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2025 13:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Belediyelerdeki itibar kaybının müsebbibi olan ana muhalefetin reform çabalarımızı desteklemesi bir nevi günahlarına kefaret olacaktır" ifadelerini kullandı. Özgür Özel'e sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Çöpünü düzenli toplayamadıkları milletten özür dileyeceğine okul müdürlerine çağrı yapıyor. Öyle bir pişkinlik ki. Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar. Sen önce çöpleri topla, rüşvet çamurunu bir temizle" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözler: Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor
İşte AK Parti’ye yeni geçen belediye başkanları
İşte AK Parti’ye yeni geçen belediye başkanları
Başkan Erdoğan’dan flaş mesajlar
Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar
Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi
Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi
Linç korosu CHP’nin eseridir
"Linç korosu CHP'nin eseridir"
Sivil anayasa irademiz baki
"Sivil anayasa irademiz baki"
Özgür Özel’e sert sözler: Kukla genel başkan...
Özgür Özel'e sert sözler: Kukla genel başkan...
Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin kurulacak
"Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin kurulacak"
A Haber aktivistlerin getirileceği limanda
A Haber aktivistlerin getirileceği limanda
Kredi kart borçları da yapılandırılacak!
Kredi kart borçları da yapılandırılacak!
Gazze’de barış süreci: Hamas ile temastayız
Gazze'de barış süreci: Hamas ile temastayız
Türkiye ABD’den F-35 alacak mı?
Türkiye ABD'den F-35 alacak mı?
Hamas’ın barış adımı! Başkan Erdoğan: Trump ricada bulundu
Hamas'ın barış adımı! Başkan Erdoğan: Trump ricada bulundu
Daha Fazla Video Göster