Başkan Erdoğan’dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözler: Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Belediyelerdeki itibar kaybının müsebbibi olan ana muhalefetin reform çabalarımızı desteklemesi bir nevi günahlarına kefaret olacaktır" ifadelerini kullandı. Özgür Özel'e sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Çöpünü düzenli toplayamadıkları milletten özür dileyeceğine okul müdürlerine çağrı yapıyor. Öyle bir pişkinlik ki. Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar. Sen önce çöpleri topla, rüşvet çamurunu bir temizle" dedi.

