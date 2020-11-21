Başkan Erdoğan'dan canlı yayında koronavirüs uyarısı: Kontrolden çıkarsa daha büyük problemler çıkar

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerinde canlı bağlantı üzerinden konuştu. Başkan Erdoğan, Kovid-19 salgınına dair yeni kısıtlamalara ilişkin, "Kontrolden çıkarsa daha büyük problemler çıkar. Bu yeni dalgayı da kırdığımızda daha güzel günler göreceğiz" dedi.

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerinde konuştu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan mesajlar;

Başkan Erdoğan, "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak, salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, "Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramayacaklarını görenler, son 7 yıldır ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüler." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki tüm zorluklara rağmen doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her karışıyla ülkemizi geliştirme, büyütme, güçlendirme, zenginleştirme mücadelemizde yeni bir dönem başlattık." ifadesinde bulundu.

Başkan Erdoğan, "Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü iş birliği halinde olmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, "Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte 30 yıllık acıları sona erdirecek bir zaferin sevincini yaşadık." ifadesinde bulundu.

Başkan Erdoğan, "Hiçbir ülke ve kurumla aramızda siyasetle diplomasiyle diyalogla çözülemeyecek sorunumuz olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Hiçbir onurlu ülke ve kurumun, Türkiye düşmanlığını hayat gayeleri haline getirmiş lobilerin ve terör örgütlerinin elinde oyuncak haline dönüşmeyi kabul etmeyeceğine inanıyoruz." açıklamasında bulundu.