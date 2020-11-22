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Başkan Erdoğan'dan canlı yayında koronavirüs salgınına ilişkin yeni açıklama: Birkaç hafta içinde...

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Giriş: 22.11.2020 15:13
Güncelleme:22.11.2020 15:28
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan burada koronavirüs salgınına ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Koronavirüs önlemlerine ilave tedbirler alınacak mı?" sorusuna da net yanıt verdi.

Patisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongrelerinde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin alınan yeni önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE..."

Başkan Erdoğan; "Milletimiz, temizlik, maske ve mesafe kuralları ile bu tedbirlere hassasiyetle riayet ederse inşallah birkaç hafta içinde salgın grafiğini yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde sınırlamalara devam etmek hatta belki ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz." dedi.

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