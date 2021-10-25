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Başkan Erdoğan'dan büyükelçiliklerin geri adımları sonrası ilk açıklama | İşte Kabine toplantısında alınan kararlar

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Giriş: 25.10.2021 20:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan, büyükelçilerin kararından geri dönmesine ilişkin "Artık daha dikkatli olmalılar. Ülkemiz yönelik bühtandan geri dönüldü. Türk yargısı kimseden talimat almaz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan fiyat artışlarına yönelik yaptığı açıklamada ise önümüzdeki dönemde yeni adımların atılacağını ifade etti.
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