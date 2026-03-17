Başkan Erdoğan’dan buruk bayram mesajı: Ateşkes yok sayıldı Gazze’ye saldırılar sürüyor

Başkan Erdoğan, AK Parti teşkilatlarıyla online bayramlaşmada, Ramazan-ı Şerifi buruk bir kalple idrak ettiklerini belirterek, İsrail’in 10 Ekim ateşkes hükümlerini hiçe sayarak Gazze ve Batı Şeria’ya saldırılarını sürdürdüğünü söyledi. Erdoğan, Filistin ve İran’a yönelik tahriklere karşı Türkiye’nin yoğun diplomasi ve güvenlik önlemleriyle süreci yönettiğini vurguladı. Erdoğan, savaşın yayılmaması için gösterilen çabayı ve vatandaşların korunmasına yönelik adımları aktardı.