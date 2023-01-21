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Başkan Erdoğan'dan Bursa paylaşımı: "Bu nasıl zarafet Bursa çok güzelsin..."

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Giriş: 21.01.2023 23:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli mesajlar verdi. Program sonrası sosyal medya hesabından paylaşımında bulunan Başkan Erdoğan "Bu nasıl zarafet Bursa, çok güzelsin..." ifadelerini kullandı.
Bu nasıl zarafet Bursa çok güzelsin...
"Bu nasıl zarafet Bursa çok güzelsin..."
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