Başkan Erdoğan’dan BM’ye tarihi çağrı: Tamamıyla reforme edilmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'a katıldı. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, BM'nin yapısına tepki gösterirken; "BM'nin tamamıyla reforme edilmesi gerekiyor." dedi. Erdoğan, "Dünya 5 daimi üyenin eline bırakılamaz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan siyonizme karşı durduğu yerle ilgili de mesaj verirken, "Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor." dedi. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesle ilgili de konuşan Erdoğan, ateşkesin Gazze'de de sağlanması gerektiğini belirtti.

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