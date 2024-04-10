10 Nisan 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan’dan bayram tebriği
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından Ramazan Bayramını kutlama mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında "Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.