18 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2021 20:30
Başkan Erdoğan,"Milli Teknoloji Hamlesi'ne gayretleriyle yön veren Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet diliyorum.Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Millî Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan’dan taziye mesajı
Erdoğan'dan taziye mesajı
Başkan Erdoğan’dan Angola’da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Angola'da önemli açıklamalar
Erdoğan, Neto’nun mezarını ziyaret etti
Erdoğan, Neto’nun mezarını ziyaret etti
Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokrat tehdidiyle ilgili suç duyurusu
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokrat tehdidiyle ilgili suç duyurusu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Angola Meclisi’nde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Angola Meclisi'nde önemli açıklamalar
Ses taklidiyle 325 milyon liralık soygun!
Ses taklidiyle 325 milyon liralık soygun!
Yerli otomobil TOGG paylaştı: Bizi izlemeye devam edin
Yerli otomobil TOGG paylaştı: Bizi izlemeye devam edin
Sedat Peker hakkında tutuklama kararı!
Sedat Peker hakkında tutuklama kararı!
Tam 777. gün! Direniş devam ediyor
Tam 777. gün! Direniş devam ediyor
Başkan Erdoğan Angola’da
Başkan Erdoğan Angola'da
Tel Rıfat’ta neler oluyor?
Tel Rıfat'ta neler oluyor?
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Daha Fazla Video Göster