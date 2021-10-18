18 Ekim 2021, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajı
Başkan Erdoğan,"Milli Teknoloji Hamlesi'ne gayretleriyle yön veren Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet diliyorum.Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." ifadelerine yer verdi.
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Millî Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." dedi.