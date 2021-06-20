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Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü'ne özel buluşma! En Baba Buluşma

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Giriş: 20.06.2021 15:02
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Babalar Günü'ne özel buluşmada 81 ilden 700 gençle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, "Rahmetli babanızı kaybettikten sonra size yol gösteren, ikinci bir babalık yapan isim oldu mu?" sorusuna, "Sana sürpriz bir cevap vereceğim. Babam rahmetli olduktan sonra, benim ağabeyim yoktu. Babam da annem de Allah rahmet etsin anam oldu" ifadeleriyle karşılık verdi. Başkan Erdoğan açıklamasında koronavirüsle mücadele ve Türk teknolojisi hakkında önemli mesajlar verdi.
Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü'ne özel buluşma! En Baba Buluşma
Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü'ne özel buluşma! En Baba Buluşma
Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
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