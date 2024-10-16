16 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Başkan Erdoğan'dan Ayşenur Gök'e geçmiş olsun ziyareti!

Başkan Erdoğan'dan Ayşenur Gök'e geçmiş olsun ziyareti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2024 00:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Betül Önderoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada yaralanan AK Parti 24. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök’ün, AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı kızı Ayşenur Gök'ü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde ziyaret etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Ayşenur Gök’e geçmiş olsun ziyareti!
Başkan Erdoğan'dan Ayşenur Gök'e geçmiş olsun ziyareti!
Başkan Erdoğan’dan Betül Önderoğlu’nun ailesine taziye ziyareti!
Başkan Erdoğan'dan Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti!
Yayman’dan CHP’nin kadın cinayetleri önergesine ilişkin açıklama!
Yayman'dan CHP'nin kadın cinayetleri önergesine ilişkin açıklama!
Başkan Erdoğan’dan hayatını kaybeden Betül’ün ailesine taziye ziyareti!
Başkan Erdoğan'dan hayatını kaybeden Betül'ün ailesine taziye ziyareti!
AFAD duyurdu! Antalya’da deprem
AFAD duyurdu! Antalya'da deprem
DEM Parti’den CHP’ye eleştiri!
DEM Parti'den CHP’ye eleştiri!
Savunma sanayii fonu teklifi ertelendi! Detaylar A Haber’de
Savunma sanayii fonu teklifi ertelendi! Detaylar A Haber'de
Rojin’in cansız bedeni bulan kişi A Haber’de!
Rojin'in cansız bedeni bulan kişi A Haber'de!
Aspilsan kapılarını A Haber’e açtı!
Aspilsan kapılarını A Haber’e açtı!
A Haber ekipleri sıcak bölgelerde!
A Haber ekipleri sıcak bölgelerde!
Bakan Fidan: Lübnan’dan 966 vatandaşımızı tahliye ettik
Bakan Fidan: Lübnan’dan 966 vatandaşımızı tahliye ettik
İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
"İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor"
Daha Fazla Video Göster