16 Ekim 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan Ayşenur Gök'e geçmiş olsun ziyareti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Betül Önderoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada yaralanan AK Parti 24. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök’ün, AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı kızı Ayşenur Gök'ü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde ziyaret etti.