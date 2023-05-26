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Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan Almanya’da A Haber ve Sabah Gazetesi’ne yapılan baskına sert tepki: Kabul edilemez, basın özgürlüğünün ihlalidir.

Başkan Erdoğan’dan Almanya’da A Haber ve Sabah Gazetesi’ne yapılan baskına sert tepki: Kabul edilemez, basın özgürlüğünün ihlalidir.

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Giriş: 26.05.2023 22:52
Türkiye’nin yargı kararlarını görmezden gelen ve ülkesinde onlarca FETÖ firarisini barındıran Almanya, A Haber muhabiri İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ı evlerine şafak baskını yaparak gözaltına almıştı. Bu saldırgan tutuma karşılık ATV – A Haber ortak yayınında sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Alman güvenlik güçlerinin Türk gazetecileri gözaltına alması kabul edilemez. Bunlar açık bir şekilde basın özgürlüğün ihlalidir” ifadelerini kullandı.
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