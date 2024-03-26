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Başkan Erdoğan'dan Aksaray'da enflasyon mesajı: Yılın ikinci yarısında düşecek

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Giriş: 26.03.2024 14:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti'nin Aksaray'da düzenlenen miting programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan enflasyon konusunda yılın ikinci yarısında düşüş yaşanacağının altını çizerken porgramlarının hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan ayrıca eser ve hizmet siyasetinde "Kurduğumuz altyapıyla dünya ile yarış halindeyiz" dedi. İşte detaylar...
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