Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin Denizli Mitingi'nde kritik açıklamalar: Emperyalistler bay bay Kemal’in yanında saf tuttu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 75 gün aradan sonra yeniden Denizli'ye gitti. 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi 3. miting durağı olan Denizli'de vatandaşlar Başkan Erdoğan'ı büyük bir coşkuyla karşıladı. Karşılama ardından Başkan Erdoğan AK Parti'nin Denizli Mitingi'nde flaş açıklamalarda bulundu. 7’li koalisyonun 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacağını söyleyen Başkan Erdoğan, “ABD'den Avrupa'ya ülkemize diz çöktürmek için bekleyen emperyalistlerin hepsi Bay Bay Kemal'in yanında saf tuttu” şeklinde konuştu. Öte yandan iktidara gelmek için her kılığa bürünen Kılıçdaroğlu’na sözde “temiz para” ifadeleri üzerinden yüklenen Başkan Erdoğan, “Bir gün şu kadar milyar dolar bulduk, ülkeye getireceğiz diyor. Arkasından ülkeyi Londra tefecilere teslim etme niyeti çıkıyor. Bay bay Kemal bu Londra tefecilerinin işi gücü yok da sana neden bu kadar para versin ya? Bay bay Kemal bu parayı getirdin de nereye boca ettin? Nerede bu para. Bu adamın hayatı yalan. 200 milyar dolardan bahsediyor, 200 lira değil ha.” ifadelerine yer verdi.