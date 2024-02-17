Başkan Erdoğan'dan AK Parti Trabzon mitinginde önemli açıklamalar!

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Öfkemizi daima diri tuttuk. Daima umudun yanında yer aldık. Diklenmeden, dik duruşumuzdan taviz vermedik. Hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışırken ülkemiz için çalıştık. Terör örgütlerinin saldırıları ile, ekonomik tuzaklarla boğuşurken yüreğimizin kanadığı anlar oldu ama asla teslim olmadık. Yılgınlığa kapılmadık, geri adım atmayı düşünmedik, hep daha çok çalışıp ileriye doğru gittik. Ya yeni bir yol bulmaya ya yeni bir yol açmaya gayret ettik. Kendi özeleştirimizi kendimiz yaptık. Hatalarımızı düzeltme erdemi ile milletimizin gönlündeki yerine halel getirmedik" ifadelerini kullandı.