Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Suriye'de güvenli bölge anlaşmalarına işaret eden Başkan Erdoğan, "Küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldik." dedi. Öte yandan Erdoğan konuşmasında ''Evet Türkiye yeni bir istiklal harbi veriyor. Ve hamd olsun zafere doğru adım adım yürüyor.'' ifadelerine yer verdi. Batı’ya uyarıda bulunan Başkan Erdoğan, "Terör yılanı sonunda sizi de ısıracaktır" şeklinde konuştu.