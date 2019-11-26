Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda flaş mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı’nda hitap etti. Başkan Erdoğan’dan “Külliye’ye çıkan CHP’li” yalanı hakkında sert sözlerle yüklendi. Yaşanan olayın ibret verici olduğunu ifade eden Erdoğan, “İddia edildiği gibi gizli saklı hiçbir CHP’li gelmedi. Hiçbir CHP'liye genel başkan olması yönünde telkinde bulunmadım, çünkü sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir genel başkan olmaz. CHP'nin başında kimin olduğundan bize ne? Bu CHP Genel Merkezi'ni, CHP'ye oy verenleri ilgilendirir.” dedi ve Kılıçdaroğlu, çıkıp delikanlıca ‘Hata ettim özür dilerim’ diyemedi” şeklinde konuştu. Öte yandan Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM'de AK Parti’li Özlem Zengin'e sarf ettiği "haddini bildirin" sözlerine değindi ve "Şizofrenik vakalar sadece caddelerde değil parlamentonun içinde de var" açıklamasında bulundu. Vatandaşlara önemli bir çağrıda da bulunan Erdoğan, "Bırakın doları moları; paramıza, Türk Lirası'na dönelim. Türk Lirası artık kaybettirmiyor. Milliliğimizi, yerliliğimizi burada da gösterelim" ifadelerine yer verdi.