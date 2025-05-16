16 Mayıs 2025, Cuma
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Başkan Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Ortak eylem ruhuyla hareket etmeliyiz
Arnavutluk’a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği- Ortak Eylem" teması ile yapılan zirvede konuştu. Dün Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşmesi sonrası alınan kararı duyuran Başkan Erdoğan "Mart 2022'den bu yana ilk kez akan kanı durdurma noktasında önemli bir fırsat penceresi aralandı" dedi. Erdoğan, “Ortak eylem ruhuyla hareket etmeliyiz.” dedi.