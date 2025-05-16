16 Mayıs 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Ortak eylem ruhuyla hareket etmeliyiz
Başkan Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Ortak eylem ruhuyla hareket etmeliyiz

Başkan Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Ortak eylem ruhuyla hareket etmeliyiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.05.2025 15:02
Arnavutluk’a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği- Ortak Eylem" teması ile yapılan zirvede konuştu. Dün Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşmesi sonrası alınan kararı duyuran Başkan Erdoğan "Mart 2022'den bu yana ilk kez akan kanı durdurma noktasında önemli bir fırsat penceresi aralandı" dedi. Erdoğan, “Ortak eylem ruhuyla hareket etmeliyiz.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Ortak eylem ruhuyla hareket etmeliyiz
Başkan Erdoğan’dan AB’ye net mesaj!
Başkan Erdoğan’dan AB’ye net mesaj!
Güneşte yılın en güçlü patlaması!
Güneşte yılın en güçlü patlaması!
Çınarcık Belediyesi’ne 1.3 milyon TL ceza
Çınarcık Belediyesi’ne 1.3 milyon TL ceza
Bakan Fidan: Savaşın bitmesi için çaba sarf ediyoruz
Bakan Fidan: Savaşın bitmesi için çaba sarf ediyoruz
İran-Avrupa nükleer zirvesi başladı!
İran-Avrupa nükleer zirvesi başladı!
Avrupa’da gündem Türkiye diplomasisi!
Avrupa’da gündem Türkiye diplomasisi!
Barış masasında ilk hedef ateşkes
"Barış masasında ilk hedef ateşkes"
Arnavutluk’ta ilk mesaj: Barışı seslendireceğiz
Arnavutluk’ta ilk mesaj: Barışı seslendireceğiz
Masaya hangi şartlar gelecek?
Masaya hangi şartlar gelecek?
Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü toplantısı başladı
Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü toplantısı başladı
5 aşamada Terörsüz Türkiye süreci!
5 aşamada Terörsüz Türkiye süreci!
5,2’lik deprem ne anlama geliyor?
5,2'lik deprem ne anlama geliyor?
Daha Fazla Video Göster